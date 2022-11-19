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Dünya

Malezya'daki seçim yarışı Enver İbrahim ve Muhyiddin Yasin arasında geçiyor

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da ülke siyaseti ve merkezi hükümetin kaderini belirleyecek 15. genel seçimin sonuçları belli olmaya başladı.

İdris Sülün   | 19.11.2022
Malezya'daki seçim yarışı Enver İbrahim ve Muhyiddin Yasin arasında geçiyor

Kuala Lumpur

33 milyonluk ülkede 21 milyondan fazla seçmenin muson yağmurlarına rağmen yüksek katılım sağladığı genel seçim yarışı, muhalefetteki Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) ve Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN) arasında başa baş bir çekişmeye sahne oluyor.

Parlamentodaki 222 sandalye için yarışan siyasi parti ve koalisyonların aldığı oylar şekillenmeye başlarken, özellikle PN'in sürpriz çıkışı ve iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki BN koalisyonunun beklentileri karşılamayan oy oranı seçim yarışının öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, şu ana kadar PH koalisyonu mecliste 69 sandalye kazanmayı başarırken, hemen arkasındaki PN koalisyonu 65 sandalye sandalyeye ulaştı.

Ahmed Zahid Hamidi liderliğindeki BN koalisyonu ise büyük bir hezimete uğrayarak şimdiye kadar sadece 29 sandalye kazanmayı başarabildi.

Malezya'daki genel seçimin şu ana kadarki sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına mecliste salt çoğunluğa ulaşamıyor.

Seçimlerde büyük bir ivme yakalayan Sarawak eyalet koalisyonlarından GPS ise, ilk sonuçlara göre meclise 22 milletvekili göndermeyi başardı.

Öte yandan Malezya eski başbakanı Mahathir Muhammed, Langkawi'deki koltuğunu kaybetti.

Meclisteki sandalyesini PN'in adayına karşı korumayı başaramayan 97 yaşındaki tecrübeli siyasetçi, 1969'da kaybettiği seçimden bu yana ilk kez mağlubiyetle tanıştı.

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