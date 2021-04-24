Malezya'daki geleneksel ramazan pazarları, salgına rağmen sokaklara renk katıyor
Malezya'nın vazgeçilmez ramazan gelenekleri arasında yer alan ramazan pazarlarında, yerel lezzetlerin yanı sıra Asya, Orta Doğu ve Batı mutfağından yemekleri bulmak mümkün.
Kuala Lumpur
Yan yana dizili yüzlerce standın her birinde Malezya mutfağının yanı sıra Asya, Orta Doğu ve Batı mutfağından yemekler, geleneksel tatlılar ve tropik meyve suları başta olmak üzere çok sayıda soğuk içecek türleri bulunabiliyor.
Pazar esnafı genellikle hava sıcaklığının düştüğü ikindi vaktine doğru stantlarını açarken iftarlık almak isteyen müşteriler, iftardan bir saat önce pazarlara akın ediyor.
Malezya'da her sene kurulan ramazan pazarları, geçen sene Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilk defa yasaklanmıştı.
Bu yıl hükümet, ramazan pazarlarının az sayıda stantlarla kurulmasına müsaade ederken, kalabalık sokaklardaki pazarlarda tek seferde ziyaretçi sayısı 800 ile sınırladı. Pazarların bulunduğu sokaklarda her sene yapılan toplu iftarlar da salgın riskinden dolayı bu yıl yasaklandı.
Malezyalı Müslümanlar, salgın tedbirleri nedeniyle getirilen sınırlamalara rağmen ramazan pazarlarının tadını çıkarıyor.
Kuala Lumpur'un Bağımsızlık Meydanı'nda kurulan ramazan pazarı, şehrin en kalabalık ve meşhur pazarı olarak biliniyor.
Başkentin kenar mahallelerinden Kampung Padang'da kurulan ramazan pazarı ise vatandaşların mübarek ayda rağbet gösterdiği mekanlar arasında.
"Bu yıl en sakin ramazanımızı yaşıyoruz"
Kampung Padang'daki pazar tezgahı sahiplerinden Muhammed Şefik, AA muhabirine Malezya'nın ramazan pazarlarına dair bilgi verdi.
Bu mahallede yaklaşık 5 yıldır tezgah kurduğunu belirten Muhammed, "Bu yıl en sakin ramazanımızı yaşıyoruz diyebilirim. Pandemiden önceki yıllarda, bulunduğumuz sokakta belki de yüzlerce stant yan yana olur ve iftar saatlerine doğru buradaki trafik yoğunlaşırdı." dedi.
Muhammed, civar mahallelerden de çok sayıda kişinin bu pazarı ziyaret ettiğini ifade etti ve "İnsanlar, buranın köye benzer yapısını seviyor ve burada pişen yemeklerde farklı bir tat gördüğü için Kampung Padang'a gelmek istiyor. Uzak mesafelerden bile gelip burada iftarlık alanlar var." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.