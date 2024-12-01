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Dünya

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 150 binden fazla kişi tahliye edildi

Malezya'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 150 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 150 binden fazla kişi tahliye edildi

Ankara

Bernama haber ajansına göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar Kelantan eyaleti başta olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Ülke genelinde seller nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edilen kişi sayısı 152 bini geçti. Selden en çok etkilenen Kelantan eyaletinde 96 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yetkililer, ülkedeki beş büyük nehirdeki su seviyesinin "tehlikeli" seviyede olduğunu bildirdi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, aşırı yağışların 7 eyalette sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu ve ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kasımda başlayıp marta kadar sürebilen muson yağmurları sebebiyle Malezya'nın birçok bölgesinde yaygın olarak sel ve toprak kaymaları meydana geliyor.

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