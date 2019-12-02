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Dünya

Malezya'da sel baskınları 11 binden fazla kişiyi yerinden etti

Malezya'nın kuzeyindeki Terengganu ve Kelantan eyaletlerinde, aşırı yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle 11 bin 443 kişi evlerinden tahliye edildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.12.2019
Malezya'da sel baskınları 11 binden fazla kişiyi yerinden etti

Kuala Lumpur

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Terengganu'da hafta sonundan bu yana meydana gelen sellerin ardından korunaklı bölgelere tahliye olan kişi sayısı 5 bin 807'ye yükseldi.

Kelantan'da ise şimdiye kadar 5 bin 636 kişinin selden etkilenerek eyalet yönetimine bağlı korunma merkezlerine yerleştiği bildirildi.

"Su seviyesi tehlike arz edecek şekilde yükseldi"

Diğer yandan Kelantan Sulama ve Drenaj Birimi, yağmurların ardından eyalet genelinde su seviyesinin tehlike arz edecek şekilde yükseldiğini açıkladı.

Eyaletteki en büyük nehirlerden Golok'ta su seviyesinin, tehlike sınırı olan 9 metreyi aşarak 10,47 metreye çıktığı belirtildi. Golok'un yanı sıra Kelantan genelindeki 5 nehirde, su seviyesinin tehlike sınırını aştığı kaydedildi.

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