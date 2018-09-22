Malezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Malezya Sağlık Bakanlığı, ülkede son iki haftada 18'i Selangor'da, 9'u Kuala Lumpur'da, 2'si Perak'ta olmak üzere 29 kişinin sahte içkiden yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ANKARA

Malezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 29'a çıktı.

Straittimes'ın haberine göre, Malezya Sağlık Bakanlığı, ülkede son iki haftada 18'i Selangor'da, 9'u Kuala Lumpur'da, 2'si Perak'ta olmak üzere 29 kişinin sahte içkiden yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın, metil alkol zehirlenmesiyle ilgili sağlık kuruluşlarından bugüne kadar 76 bildirim aldığı, 19'u ağır 33 kişinin sahte içki nedeniyle tedavi altında olduğu belirtildi.

Yürütülen soruşturmada 10 kişinin gözaltına alındığı, sahte içki yaptığından şüphelenilen mekanlara operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz