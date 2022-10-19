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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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Dünya

Malezya'da "Mossad'ın Filistinli yazılımcıyı kaçırdığı" iddiası

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışan Malezyalıların, Hamas'la bağlantılı olduğuna inandıkları Filistinli yazılımcıyı alıkoyduğu öne sürüldü.

İdris Sülün, Mohammed Habooush, Safiye Karabacak   | 19.10.2022
Malezya'da "Mossad'ın Filistinli yazılımcıyı kaçırdığı" iddiası

Kuala Lumpur/Gazze

New Straits Times'ın haberine göre, Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına inandıkları 2 Filistinli adamı bulup kaçırmaları için görevlendirdi.

28 Eylül'de yaşanılan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinli şahısların aracını durdurarak bir kişiyi kaçırdı.

Malezya, Mossad'ın Filistinli yazılımcının kaçırılmasındaki rolünü araştırıyor

Araçtaki diğer şahıs, Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulundu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek, 24 saat boyunca Malezyalılar tarafından dövülerek sorgulandı.

İsrailliler, alıkonulan şahsın bilgisayar uygulamaları geliştirmedeki deneyimini, Hamas'ın yazılım geliştirmedeki gücünü, tanıdığı El Kassam Tugayı üyelerini ve güçlü yanlarını bilmek istedi.

Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaştı ve yaptığı baskınla Filistinli şahsı kurtardı.

New Straits Times'a konuşan bir kaynak da "Malezya polisi, hızlı hareket etmeseydi kurban muhtemelen ortadan kaybolacaktı." dedi.

Vücudundan, kafasından ve bacaklarından yaralanan Filistinli mağdur ve arkadaşı, olayın ardından Malezya'yı terk etti.

Al Jazeera Arapça'nın aktardığı bilgilere göre, Mossad, söz konusu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Malezya, Mossad'ın Filistinli yazılımcının kaçırılmasındaki rolünü araştırıyor

İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, yaptığı açıklamada, Mossad ajanlarının Malezya'ya girdiği iddiası doğruysa bakanlığın harekete geçeceğini söyledi.

Yabancıların ülkeye girişlerinin sürekli izlendiğini ve geçerli belgesi olmayanlar hakkında işlem yapılacağını belirten Hamzah Zainudin, "(Söz konusu kişilerin) Gözaltına alınmaları gerektiğini düşünüyorsak buna uygun şekilde hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Filistin İçişleri Bakanlığı, Malezya'nın Mossad'ın kaçırdığı Filistinliyi kurtarmasını memnuniyetle karşıladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, Malezya yönetiminin, başkent Kuala Lumpur'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından kaçırılan Filistinli yazılımcıyı kurtarmak için gösterdiği çabayı takdir ettiklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Malezya makamlarının, ülkelerinde işgalci İsrail tarafından Mossad aracılığıyla kaçırılan Filistinliyi kurtarmak için gösterdikleri büyük çabaların yanı sıra Mossad'ın hücre üyelerini ortaya çıkarma ve kovuşturma çabalarını takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İşgalciler tarafından Malezya'da bir Filistinliye karşı böyle bir suç işlenmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, faillerin yargılanması istendi.

Açıklamada, Malezya polisi ve güvenlik birimlerine teşekkür edildi.

Olay

New Straits Times'ın haberine göre Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına inandıkları 2 Filistinliyi bulup kaçırmaları için görevlendirmişti.

28 Eylül'de yaşanan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinli şahısların aracını durdurarak bir kişiyi kaçırmış, araçtaki diğer kişi Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulunmuştu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek 24 saat boyunca Malezyalılarca dövülerek sorgulanmıştı. Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaşmış ve yaptığı baskınla bu kişiyi kurtarmıştı.

Al Jazeera Arapça kanalının aktardığı bilgilere göre, Mossad, söz konusu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Batş'ın öldürülmesinin arkasında Mossad'ın olduğu iddia edilmişti.

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