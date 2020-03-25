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Dünya, Koronavirüs

Malezya'da günlük faaliyetleri sınırlandırma uygulaması uzatıldı

Malezya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilan ettiği "günlük faaliyetleri sınırlandırma" uygulamasını 14 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Ömer Faruk Yıldız   | 25.03.2020
Malezya'da günlük faaliyetleri sınırlandırma uygulaması uzatıldı

Kuala Lumpur


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 salgınının yayılmasını önleme amaçlı 18-31 Mart'ta geçerli günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uygulamanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen salgının ciddi bir şekilde engellenemediğini vurgulayan Muhyiddin, "Vakaların gelecek günlerde de artması bekleniyor. Bu sebeple hükümet, günlük faaliyetlerin sınırlandırılması uygulamasını 14 Nisan'a kadar uzatma kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Muhyiddin, "Vatandaşlarımızın gerekli hazırlıkları yapması için bu duyuruyu erken yapma kararı aldık." dedi.

Sokağa çıkan 28 kişi gözaltına alındı

Öte yandan ülke genelinde yasağa uymayıp sokağa çıkan 28 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Malezya'daki Kovid-19 vaka sayısı 1796'ya yükselirken, şimdiye kadar 17 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların 183'ü ise tedavi edildi.

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