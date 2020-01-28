Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
120,149.70
Altın
1,579.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Malezya koronavirüs nedeniyle Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye ziyaretleri yasakladı

Malezya hükümeti, Çin'de yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle salgının ilk görüldüğü Hubey eyaletinden Malezya'ya ziyaretleri geçici süreliğine durdurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 28.01.2020
Malezya koronavirüs nedeniyle Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye ziyaretleri yasakladı

Kuala Lumpur

Malezya'da Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, virüsün dünya genelinde yaydığı tehlike ve ülkede görülen vakalar üzerine, Çin'in Hubey eyaletindeki vatandaşların Malezya'yı ziyarete yönelik elektronik vize ve kapıda vize gibi uygulamalarının bir süreliğine iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Malezya vatandaşlarına ülke güvenliği için, koronavirüs ile alakalı yalan haberleri sosyal medyada paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.

Bazı turistik alanlar ziyarete kapandı

Öte yandan koronavirüs tehlikesi, Malezya'da Çinli turistlerin sıkça ziyaret ettiği bazı turistik alanların ziyarete kapanmasına neden oldu.

Malezya Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı resmi açıklamada, Çin'den gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olan idari başkent Putrajaya'daki Putra Camisi ve başkent Kuala Lumpur'da Sultanahmet Camisi'nden esinlenerek inşa edilmiş Federal Bölge Camisi'nin gayrimüslim ziyaretçilere geçici süreliğine kapatıldığı duyuruldu.

Malezya'nın Sarawak eyaletinde ise yerel yönetim, koronavirüs tehlikesi nedeniyle eyalet genelinde Çin'den işçi alımlarını yasakladı.

Malezya genelinde şimdiye kadar 4 kişide koronavirüs şüphesi tespit edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

Malezya koronavirüs nedeniyle Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye ziyaretleri yasakladı

Malezya koronavirüs nedeniyle Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye ziyaretleri yasakladı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

ABD'den Çin'e gidecek vatandaşlarına 'koronavirüs' uyarısı

Sri Lanka'da ilk yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı

Sri Lanka'da ilk yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi

Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi
Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı