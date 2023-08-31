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Dünya

Malezya, Endonezya ve Filipinler, Çin'in yeni haritasına tepki gösterdi

Malezya, Endonezya ve Filipinler, Çin'in yeni haritasına ihtilaflı bölgeler üzerinde hak iddia ettiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Irmak Akcan  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Malezya, Endonezya ve Filipinler, Çin'in yeni haritasına tepki gösterdi

Ankara

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığının 28 Ağustos'ta açıkladığı haritada Güney Çin Denizi'nde Malezya, Vietnam, Filipinler ve Brunei'nin üzerinde hak iddia ettiği ihtilaflı bölgelerin yanı sıra Hindistan topraklarının bir kısmı Çin'e ait gözüküyor.

The Star haber ajansına göre, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Güney Çin Denizi ve Malezya'nın Sabah ve Saravak eyaletlerinin deniz alanları üzerinde hak iddia etmesinden dolayı Çin'e protesto notu gönderileceğini açıkladı.

BBC Endonezya'nın haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah da Çin ile irtibat içinde olduklarını ve ülkesinin Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla konuyu görüşeceklerini bildirdi.

CNN'in haberine göre, Filipinler Dışişleri Bakanlığı, söz konusu haritayı "Çin'in Filipinler'in deniz alanları üzerinde yargı ve egemenliğini meşrulaştırma çabası" olarak nitelendirdi.

Hindistan ve Tayvan, haritayı protesto etmişti

Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesi Arunaçal Pradeş eyaletini kendi toprağı gösteren Çin'i protesto etmişti.

Çin hükümeti ise haritayı "rutin egzersiz" olarak tanımlayarak Hindistan'ın "aşırı yorumlamadan" kaçınmasını istemişti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jeff Liu, haritaya ilişkin, "Çin Halk Cumhuriyeti asla Tayvan'a hükmetmedi." ifadesini kullanmıştı.

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