Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'da deprem sonrası arama kurtarma çalışması devam ediyor
logo
Dünya

Malezya Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu

Malezya hükümeti, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajı yolladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 25.01.2020
Malezya Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin /AA

Kuala Lumpur

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Malezya Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu

Malezya Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu

Depremden etkilenen Elazığ'da çok sayıda aile geceyi dışarıda geçirdi

Üç kişi daha enkaz altından kurtarıldı

AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015

AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015
Üç bakan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Üç bakan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi
Depremden etkilenen bazı Elazığlılar geceyi spor salonunda geçirdi

Depremden etkilenen bazı Elazığlılar geceyi spor salonunda geçirdi