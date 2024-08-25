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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Malezya Başbakanı Enver'den Batılı ülkelere "Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltmeleri" çağrısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin'deki durumun 7 Ekim 2023'te değil 1948'de başladığını belirterek Batılı ülkelerin bu konudaki "söylemlerini düzeltmelerinin gerektiğini" söyledi.

Aynur Şeyma Asan  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Malezya Başbakanı Enver'den Batılı ülkelere "Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltmeleri" çağrısı

Ankara

Bernama haber ajansına göre Başbakan Enver, başkent Kuala Lumpur'da katıldığı organizasyonda açıklamalarda bulundu.

Enver, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, Filistin'deki durumun 7 Ekim 2023'te değil 1948'de başladığını ifade ederek Batılı ülkelerin bu konudaki "söylemlerini düzeltmelerinin" gerektiğini vurguladı.

Filistin'deki yıkımın 1948'den bu yana sürdüğüne dikkati çeken Enver, "Hatta şimdi bu yıkım, altyapı ya da soykırım olarak devam ediyor. Olan bu." dedi.

Enver, uluslararası medyayı "kontrol etmeyi bırakmaya" çağırdığı Batılı ülkelerin, Müslüman dünyasına demokrasi, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma konusunda ders vermelerine gerek olmadığını vurguladı.

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