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Dünya

Malezya ana muhalefet lideri İbrahim: Müslüman dünya Macron'un İslamofobik söylemlerini hoş görmemektedir

Malezya'nın ana muhalefet lideri ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mcron'un "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." sözlerini eleştirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 27.10.2020
Malezya ana muhalefet lideri İbrahim: Müslüman dünya Macron'un İslamofobik söylemlerini hoş görmemektedir

Kuala Lumpur

Malezya'nın ana muhalefet lideri ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerini "saldırgan ve mantıksız" bulduğunu belirterek, "Söz konusu açıklama, içinde bulunduğumuz durumu düzeltmek yerine daha kötüye götürmektedir." ifadesini kullandı.

Hazreti Muhammed'i aşağılayan karikatürleri desteklediği için öldürülen Fransız öğretmen Samuel Paty cinayetini kınayan Enver, "İslam'ı saptıran eli kanlı yaratıkların işlediği cinayetleri savunamayız. Bu tür cinayetlere kurban giden Samuel Paty ve diğerleri için üzüntümü beyan ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, dine hakaret etmenin ifade özgürlüğü olmayacağının altını çizerek, "İfade özgürlüğü bazı sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Cumhurbaşkanı Macron'un teşebbüs ettiği kışkırtıcı iftiralar, sorumsuz davranışlardır." ifadesini kullandı.

Macron'un, açıklamalarının Fransa'daki Müslümanları korkutarak "şeytanlaştırmayı" amaçladığını belirten Enver, "Müslüman dünya ne Fransa Cumhurbaşkanı'nın İslamofobik söylemleri ve iftiralarını hoş görmekte ne de kimseden ders almaya ihtiyaç duymaktadır." açıklamasında bulundu.

Enver İbrahim, Macron'un İslamofobik politikaları karşısında dünya Müslümanlarını, daha geniş bir İslami vizyon benimseyerek toparlanmaya çağırdı.


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