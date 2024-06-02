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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Maldivler, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamaya hazırlanıyor

Maldivler'de hükümet, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gitme kararı aldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Maldivler, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamaya hazırlanıyor

Ankara

Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.

Yasa değişikliğinin takibi ve denetlenmesi amacıyla alt komite kurulması da planlanıyor.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdi.

Muizzu ayrıca, Filistin'e destek amacıyla ülke çapında "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanıyor.

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