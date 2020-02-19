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Dünya

Malcolm X'in kızı Şahbaz: Pek çok genç insan Malcolm'da kendi rol modelini buluyor

Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, "Onun mirası hala önemli. Pek çok genç insan Malcolm'da kendi rol modelini buluyor." dedi.

Meriç Ürer   | 19.02.2020
Malcolm X'in kızı Şahbaz: Pek çok genç insan Malcolm'da kendi rol modelini buluyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

ABD'de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, pek çok genç insanın babasını rol modeli olarak gördüğünü, efsanevi liderin mirasının önemini koruduğunu söyledi.

İlyasa Şahbaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünde düzenlenen "Malcolm X ve onun Amerikan İslamına Etkileri" konulu konferansta yaptığı konuşmada, babasının iyi bir insan hakları aktivisti olduğunu, adaletin sağlanması için mücadele ettiğini vurguladı.

Malcolm X'in tarihteki en sevilen Müslüman Amerikan olduğunu söyleyen Şahbaz, babasının tüm kalbiyle Allah'a hizmet ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Renkli, merhametli ve samimiydi. İkondu. Hepimiz gibi bir insandı. Hümanistti. İnsan neslinin refahına kendisini adamıştı. İnsanların hepsinin insan olarak muamele görmesi gerektiğine inandı. İstediği şey başkalarına hizmet etmekti. Özgürlük yolunda çabalarını vermeye devam etti. Hükümetin ırkçılığı, onu ikinci sınıf vatandaşlığa zincirlemiş, Hükümetin polisi onun aleyhine çalışıyor. Bunlara rağmen bizim için savaşmaya devam etti."

Malcolm X'in genç yaşta ABD'de ırk ayrımına karşı mücadele ettiğini vurgulayan Şahbaz, "Baskı aslında hem zalimin hem de zulme uğrayanın gelişmesini engelleyen bir şey. Irk ayrımcılığı Amerika'nın erişebileceği büyüklükleri engelliyordu. Malcolm X dünyayı barışla yenileme vizyonuna sahipti. Bize verdiği en değerli hediye inanılmaz iman dersiydi. Tüm hayatıyla Allah'a inanıyordu. Ona koşulsuz hizmet etmişti." diye konuştu.

Şahbaz, konuşmasının ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Bir katılımcının, "Malcolm X'i kaybettiğimizden bu yana 55 yıl geçti. Mirası hala bugün önemli mi?" sorusuna Şahbaz, "Onun mirası hala önemli. Pek çok genç insan Malcolm'da kendi rol modelini buluyor." yanıtını verdi.

Şahbaz bir izleyicinin, "Bizler ırkçılıkla savaşta neden hala bazı şeyleri çözemedik?" şeklindeki sorusunu ise "Bölünmüş durumdayız. Beraberken yapabileceğimizi görmemiz lazım. Tek başımıza yapamayız. Bizleri bölen şeylere, ortak insani değerlere bakmamız lazım. Tanrı'nın birliğine bakmalıyız." şeklinde cevapladı.

Konferansın sonunda Şahbaz'a plaket ve çiçek takdim edildi.

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