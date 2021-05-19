Euro
10.25
Dolar
8.41
BIST 100
1,459.57
Altın
1,870.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

Mahmud Abbas: İsrail'in gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi, siyasi bir çözüm başlatılmasını gerektiriyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistinlilere karşı gerginliği tırmandırmayı sürdürmesinin, uluslararası meşru kararlar zemininde siyasi bir çözüm için adım atmayı gerektirdiğini ifade etti.

Hacer Başer   | 19.05.2021
Mahmud Abbas: İsrail'in gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi, siyasi bir çözüm başlatılmasını gerektiriyor

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik, Yahudi yerleşimcilerin de işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarının hemen durması gerektiğini vurgulayan Abbas, "İsrail'in gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi, uluslararası meşru kararlar zemininde siyasi bir çözüm başlatılmasını gerektiriyor." dedi.

Guterres ise BM'nin acilen ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 227 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi

Benzer haberler

ABD'li Senatör Sanders Senato'ya Filistin'de ateşkes çağrısı için karar tasarısı sunacak

ABD'li Senatör Sanders Senato'ya Filistin'de ateşkes çağrısı için karar tasarısı sunacak

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Bu katliama ve zulme karşı insanlığın bir dur deme vakti geldi

Mahmud Abbas: İsrail'in gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi, siyasi bir çözüm başlatılmasını gerektiriyor

ABD'de Google'ın Yahudi çalışanları, şirket yönetimine Filistin'e destek vermeleri çağrısında bulundu

ABD'de Google'ın Yahudi çalışanları, şirket yönetimine Filistin'e destek vermeleri çağrısında bulundu
ABD'li Demokrat Vekil Ilhan Omar'dan İsrail'e tepki: Bir okulu bombalamak savaş suçudur

ABD'li Demokrat Vekil Ilhan Omar'dan İsrail'e tepki: Bir okulu bombalamak savaş suçudur
ABD'de bazı Demokrat vekiller 'İsrail'e onaylanan silah satışı durdurulsun' tasarısı hazırlıyor

ABD'de bazı Demokrat vekiller 'İsrail'e onaylanan silah satışı durdurulsun' tasarısı hazırlıyor