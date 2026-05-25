Mağrib Sumud Heyeti: Küresel Sumud Filosu konvoyu Libya’nın doğusuna geçerken 10 aktivist gözaltına alındı Mağrib Sumud Heyeti, Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyundaki 10 aktivistin Sirte girişindeki kontrol noktasında gözaltına alındığını duyurdu.

Mağrib Sumud Heyeti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki hükümetin Sirte girişindeki kontrol noktasında konvoydan gözaltına alınanlar hakkında bilgi verildi.

Konvoyun öncü grubunda bulunan 10 kişinin Sirte girişindeki kontrol noktasında gözaltına alındığı kaydedildi.

İspanyalı, Uruguaylı, Portekizli, Polonyalı, Tunuslu ve ABD’li birer, Arjantin ve İtalyalı 2’şer aktivistin gözaltında olduğu aktarıldı.

Heyetten gün içinde yapılan açıklamada da konvoydaki diğer aktivistlerin öncü gruptaki aktivistlerden haber alamadığı ve kontrol noktasına gitmeme kararı alarak Sirte yakınlarında beklediği belirtilmişti.

Libya’nın doğusundaki yönetimden 19 Mayıs’ta yapılan açıklamada, yalnız konvoydaki Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği belirtilmişti.

Konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 200 aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze’ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.