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ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden için Beyaz Saray’da yemin töreni düzenleniyor İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. VTR
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Dünya

Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi

Patlamada en az iki kişinin öldüğü bildirilirken, patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürdü. Sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeyi güvenlik koridoruna aldı.

Şenhan Bolelli   | 20.01.2021
Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi

Madrid

Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi

İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada şiddetli patlama gerçekleşti.

Yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda patlamada oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu.

                    

Patlamada en az iki kişinin öldüğü bildirilirken, görgü tanıkları da çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.

Görgü tanıklarından Valeria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Patlamanın karşısında bir binada oturuyorum. Eve girerken gaz kokusu aldım. Daha sonra da büyük bir patlama meydana geldi. Şu an şoktayım. Patlama çok şiddetliydi." dedi.

Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.

Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi.

Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.


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