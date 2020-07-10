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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat’ta Sektör Buluşması Toplantısı'nda konuşuyor
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Dünya

Madagaskar'daki 33 lemur türü yok olma riskiyle karşı karşıya

Madagaskar'daki lemur türlerinin üçte birinin neslinin tükenme tehdidi altında olduğu bildirildi.

Tufan Aktaş   | 10.07.2020
Madagaskar'daki 33 lemur türü yok olma riskiyle karşı karşıya Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

İstanbul

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), nesli tehdit altında olan canlılara ilişkin hazırladığı yeni kırmızı listesine, Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da yaşayan 33 lemur türünü eklediğini duyurdu. 

Bu türlerin "neslinin tükenmekten bir adım uzakta" olduğu vurgulanan açıklamada, bunda ormanların yok edilmesi ve avcılık ana etken olarak gösterildi.

Açıklamada, Afrika'nın tamamındaki maymun türlerinin yarısının tehdit altında olduğu belirtildi.

Öte yandan, Kuzey Atlas Okyanusu'nda yaşayan buzul balinaları ve Avrupa hamsterinin de ciddi tehdit altında bulunduğu kaydedildi.

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