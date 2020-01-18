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Dünya

Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşan gazeteciye gözaltı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam başkent Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan gazeteci Taha Bouhafs gözaltına alındı.

Yusuf Özcan   | 18.01.2020
Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşan gazeteciye gözaltı

Paris

Fransız basınında çıkan haberlerde, Bouhafs'ın, Macron'un dün akşam Paris'teki bir tiyatro salonunda bulunduğunu sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. 

Macron'un, dün akşam, Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonunun önünde toplanmıştı.

Emeklik reformunu protesto eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar atmıştı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalışmış ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.

Macron, tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabilmişti.

Bouhafs, Macron'un tiyatro salonunda bulunduğu sırada sosyal medya hesabında, "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın üç sıra arkasındayım. Bazı göstericiler buralarda ve herkesi buraya çağırıyor. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir." mesajını paylaşmıştı.

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