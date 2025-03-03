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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macron'dan Ukrayna'da hava, deniz ve enerji altyapılarını kapsayan bir aylık ateşkes önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ukrayna'da hava ve deniz ile enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir aylık ateşkes önerisinde bulunduklarını bildirdi.

Şeyma Yiğit  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Macron'dan Ukrayna'da hava, deniz ve enerji altyapılarını kapsayan bir aylık ateşkes önerisi

Ankara

Ukrayna’da 3 yılı aşkın zamandan beri devam eden savaşı sonlandırmak için diplomasi trafiği sürerken dün Londra’nın ev sahipliğinde düzenlenen liderler zirvesine katılan Macron, Ukrayna konulu zirveye ilişkin Fransız gazetesi Le Figaro'ya açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa kıtasının, Ukrayna'da sağlanacak barışta söz sahibi olmasını ve müzakerelerde Washington-Moskova hattının gerisinde kalmamasını istediğini belirtti.

Ukrayna'da Amerika ile Rusya arasında imzalanacak ateşkes anlaşmasının Rusya tarafından korunabileceğine inanmadığını dile getiren Macron, Rusya’nın olası ateşkeste eylemlerini izleyebilmek amacıyla İngiltere Başbakanı Starmer ile birlikte Ukrayna’da hava ve deniz saldırıları ile enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir aylık ateşkes önerisinde bulunduklarını kaydetti.

Macron, Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin, bunun erişilebilir ateşkes sağlandıktan ve haftalar sürecek müzakerelerinin ardından barış anlaşması imzalandığında gerçekleşebileceğini ifade etti.

"Barış istiyoruz. (Güvenlik) Garantisiz bir barışı ne pahasına olursa olsun istemiyoruz." görüşünü paylaşan Macron, Avrupa’nın savunma yatırımlarını artırması gerektiğini vurguladı ve GSYH’lerinin yüzde 3-3,5'unu savunmaya ayırma hedeflerini yineledi.

Dün İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın inşası gibi konuları ele almak üzere liderler zirvesi düzenlenmişti.

Zirveye katılan ülkeler, Ukrayna'ya askeri yardımları sürdürme, Rusya’ya karşı ekonomik baskıyı artırma, barış müzakerelerinde Ukrayna'nın masada olması ve savunmasının güçlendirilmesi hususunda anlaşmıştı.

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