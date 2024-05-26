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Dünya

Macron, Yeni Kaledonya halkının istemediği anayasal reformu Fransız halkına soracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya’daki halkın istemediği anayasal reformu Fransız halkına sorarak geçirmeyi düşünüyor.

Şilan Turp  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Macron, Yeni Kaledonya halkının istemediği anayasal reformu Fransız halkına soracak

Ankara

Yeni Kaledonya ziyaretinin ardından Le Parisien gazetesine konuşan Macron, Yeni Kaledonya'nın asli halkı Kanakların seçimlerde etkisizliktirilecekleri gerekçesiyle karşı çıktığı anayasal değişiklik reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Senato ve Ulusal Meclis tarafından kabul edilen reformla ilgili "her an referanduma gidebileceğini" belirten Macron, Yeni Kaledonya'nın seçilmiş temsilcileriyle "Parlamento tarafından halihazırda oylanmış metni zenginleştirecek genel bir anlaşma" üzerinde mutabakata varılmasını tercih ettiğini savundu.

Macron, "Yatıştırma ve açıklık konusunda kararlıyım ancak şiddet baskısı altında asla erteleme ya da askıya alma kararı vermeyeceğim." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Yeni Kaledonya Ticaret ve Sanayi Odası, başkent Noumea’daki havaalanının en az 2 Haziran’a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Yeni Kaledonya'da takviye edilen Fransız güvenlik güçlerinin, yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarına yönelik baskısı sürerken, Yeni Kaledonya Yüksek Komiseri, olayların başlangıcından bu yana gözaltına alınanların sayısının 372’ye çıktığını, toplamda 115 polis ve jandarmanın yaralandığını bildirdi.

Yeni Kaledonya'da mahsur kalan Fransız turistler için ilk tahliye uçuşu ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Avustralya ve Yeni Zelanda'ya giden askeri uçaklarla yola çıkan turistler, ticari uçuşlarla ülkelerine dönecek.

Fransa'nın Yeni Kaledonya halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirme planı

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halk Kanakların gücünü kırmak için hazırladığı anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında haklarını talep eden bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma sevk etmişti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun, yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de de kabul edilmesi gerekiyor.

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