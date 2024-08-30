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Dünya

Macron, Telegram'ın kurucusu Durov'u Fransa'ya kendisinin davet ettiği iddialarını yalanladı

Şeyma Yiğit  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Macron, Telegram'ın kurucusu Durov'u Fransa'ya kendisinin davet ettiği iddialarını yalanladı

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'ya ayak bastığı sırada gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'u kendisinin davet ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da bulunan Macron, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fransa'da tutuksuz yargılanma süreci devam eden Telegram'ın kurucusu Durov'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macron, Fransız gazetesi Le Canard enchaine'nin havalimanına iniş yaptıktan hemen sonra gözaltına alınan Durov'u ülkeye kendisinin davet ettiği yönündeki iddialarını reddetti.

Durov'un Fransa'yı ziyaret edeceğinden "kesinlikle haberi olmadığını" belirten Macron, dolayısıyla onu Elysee Sarayı'nda yemeğe davet ettiğini söylemenin "yanlış" olacağını kaydetti.

Macron ayrıca, Durov’a 2021 yılında Fransız vatandaşlığı verilmesini sağlayan kararı savunarak, bunun "Fransız dilini öğrenen" ve "dünyada etkili" uluslararası isimlere vatandaşlık verilmesine yönelik "stratejinin" bir sonucu olduğunu aktardı.

Le Canard enchaine gazetesi, Durov'un Cumhurbaşkanı Macron'un Elysee'de yemek daveti üzerine Fransa'ya geldiğini iddia etmişti.

Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor.


Durov adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Durov'a yönelik suçlamalar

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtmişti.

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını ve Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığını söylemişti.


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