Macron, Şi'den Putin'e Zelenskiy ile müzakereye oturması için baskı kurmasını istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile müzakere masasına oturması için baskı kurmasını talep etti.
Ankara
Fransız basınında Elysee Sarayı'na dayandırılan haberlere göre, Macron, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde Şi ile bir araya geldi.
Macron, "Putin'in gerilimi önlemesi ve müzakere masasına oturması" için gösterilen çabalara Şi'den katkı sunmasını istedi.
Şi'ye Fransa ve Çin'in Ukrayna'daki savaşa karşı kuvvetlerini birleştirmesi çağrısı yapan Macron, dünyada istikrar sağlanmasının Pekin'in yararına olduğunu ifade etti.
Macron, iklim gibi uluslararası meselelerin çözümünde de Çin'in desteğinin yanı sıra Şi'den G20 gibi bir ortamda Ukrayna'daki savaşı durdurmak için baskı kurmasını istedi.
Çin ve Fransa arasında özellikle küresel ısınma konusunda iş birliğinin yeniden canlandırılması temennisini dile getiren Macron, G20'de de özellikle "orta sınıfın ekonomik refahı, karbon emisyonunun azaltılması ve iklim çeşitliliğiyle mücadele" konusunda önemli adımlar atılması gerektiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.