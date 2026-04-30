Macron, Kral Charles'ın "İngiltere olmasaydı ABD'nin Fransızca konuşuyor olacağı" sözlerine yorum yaptı: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kral 3. Charles'ın "İngiltere olmasaydı ABD'nin Fransızca konuşuyor olacağı” ifadelerine ilişkin olarak "Bu şık olurdu." yorumunu yaptı.

Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Kral 3. Charles'ın ABD'yi ziyareti sırasında Kongreye hitabında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

Kral 3. Charles'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "Biz olmasaydık, siz de (ABD) Fransızca konuşuyor olurdunuz diyebilir miyim?" dediği anlara ait görüntüye yaptığı yorumda Macron, "Bu şık olurdu!" ifadelerini kullandı.

Kral 3. Charles’ın kinayeli ifadeleri

Kral 3. Charles'ın ABD'yi ziyareti sırasında 29 Nisan'da Kongreye hitabında ve onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada zaman zaman kinayeli ifadeler kullanması dikkati çekmişti.

Charles, Kongredeki konuşmasında İrlandalı yazar Oscar Wilde'a atıfta bulunarak ABD ile her şeylerinin ortak olduğunu söylerken, "Dil hariç." esprisini yapmıştı.

Onuruna verilen yemekte de Trump'ın İkinci Dünya Savaşı'nı anımsatarak ABD olmasaydı Avrupa ülkelerinin Almanca konuşacağına yönelik sözlerine değinen Charles, "Biz olmasaydık, siz de (ABD) Fransızca konuşuyor olurdunuz diyebilir miyim?" ifadesini kullanmıştı.

