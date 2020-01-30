Euro
6.57
Dolar
5.96
BIST 100
119,689.50
Altın
1,577.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron: Ermeni iddiaların inkarının cezalandırılması için çalışma yapılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermeni iddialarının inkarının cezalandırılması için hukuki çalışma yapıldığını belirtti.

Yusuf Özcan   | 30.01.2020
Macron: Ermeni iddiaların inkarının cezalandırılması için çalışma yapılıyor

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi'nin (CCAF) düzenlediği yıllık akşam yemeğine katıldı. 

Burada konuşan Macron, ülkede yaşayan Ermeniler ve Ermenistan'ı her zaman destekleyeceğini belirterek, "CCAF'ın Ermeni iddialarının reddinin cezalandırılmasına yönelik bir talebi olduğunu ve bununla ilgili hukuki bir çalışma yapıldığını" bildirdi.

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni iddialarını da kapsayacak şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iki yıl önce iptal etmişti.

Yasal değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili sözde iddialara yönelik doğrudan herhangi bir ifade bulunmuyordu. Ancak yasanın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı belirtiliyordu.

Bu yasaya göre, söz konusu suçtan bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin avro para cezası verilebilecekti.

Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından, "ifade hürriyetini sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları

Benzer haberler

Macron: Ermeni iddiaların inkarının cezalandırılması için çalışma yapılıyor

Macron: Ermeni iddiaların inkarının cezalandırılması için çalışma yapılıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs vakası 5'e yükseldi

Fransa'da emeklilik reformunu protesto gösterilerinde 13 gözaltı

Fransa, Trump'ın 'sözde Orta Doğu barış planını' inceleyecek

Fransa, Trump'ın 'sözde Orta Doğu barış planını' inceleyecek
Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi

Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi

Fransa'da geçen yıl İslam karşıtı saldırılar yüzde 54 arttı

Fransa'da geçen yıl İslam karşıtı saldırılar yüzde 54 arttı