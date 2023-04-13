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Dünya

Macron, Avrupa'nın rekabetçiliğine ilişkin görüşünü savunmak için ChatGPT'nin cevabını kullandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "yıkıcı teknolojiler" olarak adlandırılan atılımların karşısında Avrupa'nın rekabetçi olması gerektiği yönündeki görüşünü ChatGPT'nin verdiği cevapla savundu.

Alaattin Doğru  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Macron, Avrupa'nın rekabetçiliğine ilişkin görüşünü savunmak için ChatGPT'nin cevabını kullandı

Ankara

Hollanda ziyaretinden dönen Macron, ChatGPT'ye "Özetle, Avrupa kendini 'yıkıcı teknolojiler' konusunda nasıl konumlandırıyor?" sorusunu yöneltti.

Macron, Twitter'dan, yapay zeka robotunun sorusuna verdiği "Rekabetçi." cevabını "Avrupa rekabetçi, yapay bir zeka bile bunu doğruluyor!" ifadesiyle paylaştı.

Avrupa'nın "yıkıcı teknolojiler" alanında yatırım ve işbirliğini sürdürmesini talep eden Macron, "Gelecek vadeden firmalarla ön planda kalabiliriz. Fransız ve Hollandalılar olarak bu rotada ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Twitter kullanıcıları, Fransa ve Macron'u yapay zekaya sordu

Twitter kullanıcıları ise ülkedeki emeklilik reformu tartışmaları ile düzensiz göçmenlere yönelik politikalara atıfta bulunmak için ChatGPT'ye yönelttikleri sorulara ilişkin cevapların yer aldığı görselleri paylaştı.

Fransa'daki insani yardım kuruluşu Utopia 56, Macron'un paylaşımının altına "Herkesin önceliği farklı." mesajıyla, "Özetle, Avrupa sınırlarında insan haklarına riayeti nasıl tanımlarsın?" sorusuna yapay zekanın "Yok!" cevabının yer verildiği görseli koydu.

Bir kullanıcı da "Özetle, Macron'un 5 yıllık görev süresini nasıl özetlersin?" sorusuna yapay zekanın verdiği "Tartışmalı" cevabını paylaştı.

ChatGPT, Fransa'da dezenformasyon ve bilgi kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL) tarafından soruşturma konusu oldu.

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