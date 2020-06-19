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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi.
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Dünya

Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye'ye söz verilen 6 milyar avro bir an önce ödenmeli' çağrısı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'ne, sığınmacılar konusunda Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu bir an önce ödemesi çağrısı yaptı.

Mehmet Yılmaz   | 19.06.2020
Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye'ye söz verilen 6 milyar avro bir an önce ödenmeli' çağrısı

Budapeşte

Türkiye ile Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkelerinin (V4) dışişleri bakanları arasında video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

Szijjarto, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin ana konusunun AB ve Türkiye arasındaki iş birliği olduğunu aktararak, V4 ülkelerinin, Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediğini ifade etti.

Türkiye ile iş birliğinin birçok alanda AB ülkelerinin çıkarına olduğunu vurgulayan Szijjarto, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede ülkesinin Türkiye'den malzeme tedarikinde herhangi bir zorluk yaşamadığını vurguladı.

"Orta Avrupa ülkeleri sığınmacılarla karşılaşmış olacak"

Szijjarto, Avrupa'ya yönelen göçün durdurulmasında Türkiye'nin kilit ülke konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye göç dalgasını durdurmazsa biz Orta Avrupa ülkeleri olarak bu sığınmacılarla hemen karşılaşmış olacağız. Sığınmacılar, Türk-Yunan sınırını geçtiği takdirde birkaç günde Macaristan'ın güney sınırlarına ulaşırlar. Biz böylesi bir durumla karşılaşmak istemiyoruz. Bu yüzden AB bir an önce Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli.''

Szijjarto, görüşmede, ekonomi ve nükleer enerji alanda iş birliği konularının ele alındığı bilgisini verdi.

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