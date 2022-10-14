Dolar
18.59
Euro
18.13
Altın
1,650.09
ETH/USDT
1,315.00
BTC/USDT
19,467.00
BIST 100
3,618.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macaristan'da hükümet, Rusya'ya yönelik yaptırımları halka soruyor

Macaristan'da, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar hakkında soruların yer aldığı anket halka yollanmaya başladı.

Mehmet Yılmaz   | 14.10.2022
Macaristan'da hükümet, Rusya'ya yönelik yaptırımları halka soruyor Fotoğraf: Erçin Top/AA

Budapeşte

Macaristan hükümetinin, "Ulusal Konsültasyon" adı altında halka yolladığı ankette, Rusya'ya yönelik petrol, doğal gaz, ham madde, nükleer yakıt ve turizme yönelik yaptırımlarla ilgili 7 soru yer alıyor.

Hükümetin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Konsültasyon soruları bugünden itibaren posta kutularına ulaşacak. Siz de soruları öğrenin. Biz, Brüksel yaptırımlarının bizi mahvettiğine inanıyoruz. Siz de fikrinizi paylaşın." ifadeleri yer aldı.

Ankete 9 Aralık'a kadar cevap verilebileceği açıklandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, anketle ilgili yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların antidemokratik bir şekilde yürürlüğe konulduğunu ifade ederek, Brüksel'deki bürokratların ve Avrupa elitinin yaptırımlar hakkında karar verdiğini ve bu yüzden halkın fikrinin önemli olduğunu söyledi.

Ulusal mecliste yer alan muhalefet partilerinden Momentum'dan yapılan açıklamada ise, ankete tepki gösterilerek, Macaristan'da ekonomik kriz yaşanırken hükümetin sorumluluğu üstlenmek yerine yalan propagandaya milyarlarca forint harcadığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi
Emine Erdoğan: Çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır

Benzer haberler

Macron’un açıklamaları Fransa’nın nükleer caydırıcılığı ve "Ukrayna dostluğu"nu tartışmaya açtı

Macron’un açıklamaları Fransa’nın nükleer caydırıcılığı ve "Ukrayna dostluğu"nu tartışmaya açtı

Putin: Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum

Macaristan'da hükümet, Rusya'ya yönelik yaptırımları halka soruyor

AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama

AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Ukrayna, savaşın başlamasından bu yana 1620 yerleşimde tekrar kontrolün sağlandığını duyurdu

Ukrayna, savaşın başlamasından bu yana 1620 yerleşimde tekrar kontrolün sağlandığını duyurdu
Macaristan, TürkAkım'a yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak kabul edecek

Macaristan, TürkAkım'a yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak kabul edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet