Macaristan: Rus gazına ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen'e girmesini engelleyeceğiz
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirdi.
Ankara
The Politiconun haberine göre, Szijjarto Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Bulgaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşan doğal gaza ek vergi uygulayarak "düşmanca tutum" sergilediğini belirten Szijjarto, "Bulgaristan'ın tamamen Avrupa mevzuatına aykırı bu kararı, gaz tedarikinin durması riskini doğuruyor." ifadesini kullandı.
Szijjarto, "Bu uygulamayı sürdürürlerse ve Macaristan'ın enerji tedarikini uzun süre tehlikeye atarlarsa Şengen Bölgesi'ne girişlerini veto edeceğimizi Bulgarlara açık şekilde söyledik." dedi.
Sofya yönetimi, ekimde, toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğal gaz için metre küp başına yaklaşık 10 avro ek vergi uygulamaya başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.