Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan AB’ye 'Türkiye' tepkisi
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "Türkiye gibi bir ülkeye AB’nin saygı göstermesi gerekir çünkü bizim güvenliğimiz Türkiye’den başlıyor, özellikle göç ve terör konuları düşünüldüğünde." dedi.
Bratislava
Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Türkiye ve Vişegrad Grubu (Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla "V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı" gerçekleştirildi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Vişegrad ülkeleri ve Türkiye’nin özellikle terörizmle mücadele ve göç konusunda iş birliğini güçlendirme üzerine fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.
Szijjarto, terörle mücadelede Türkiye ile iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) göç konusunu teşvik ederek terörü koruduğunu iddia etti.
BM tarafından Macaristan'a karşı hukuki bir sürecin başlatıldığı bilgisini paylaşan Szijjarto, hukuki sürecin, "Macaristan sınırında polise taş atarak terör saldırısında bulunmuş bir kişinin hapsedilmesine ilişkin gerçekleştirildiğini" belirtti.
"Utanç verici ve şok edici"
Szijjarto, "BM’nin kendi ülkesini ve sınırlarını koruyan insanlar yerine bir teröristin yanında durması, bizce utanç verici ve şok edicidir." dedi.
Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin bir soru üzerine Szijjarto, Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin daha dürüst bir tutum sergilenmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Bazı üye ülkeler Türkiye’nin üyeliğine ilişkin yapılan görüşmelerde Türkiye’nin üyeliğine karşı olduklarını açıklıyorlar ancak şunu anlamakta güçlük çekiyorum, bu ülkeler neden halk karşısında bu görüşlerini paylaşmıyorlar.
"Bizim güvenliğimiz Türkiye’den başlıyor"
Türkiye ile bu şekilde bir oyun oynanması adil değildir. Bu, Türkiye’ye karşı saygısızlık göstergesidir. Türkiye gibi bir ülkeye AB’nin saygı göstermesi gerekir çünkü bizim güvenliğimiz Türkiye’den başlıyor, özellikle göç ve terör konuları düşünüldüğünde."
Ayrıca, "Türkiye çok kısa sürede dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda. Türkiye, NATO içinde ikinci en büyük orduya sahip.” değerlendirmesinde bulunan Szijjarto, Türkiye’nin AB için önemli bir stratejik ortak olduğunu yineledi.
"Türkiye’nin adaylık süreci siyasi olarak bloke ediliyor"
Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak da, NATO üyesi ve Avrupa Birliği'ne (AB) giriş müzakereleri yürüten Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu söyledi.
Ev sahibi Bakan Lajcak, Türkiye’nin bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını kaydederek, bölgedeki güvenliğin Avrupa için çok önemli olduğunun altını çizdi.
Lajcak ayrıca, "AB üyesi bazı ülkeler Türkiye ile müzakerelerin durdurulması yönünde açıklamalar yapıyor. Slovakya olarak bizim pozisyonumuz bu şekilde değil." değerlendirmesinde bulundu.
Aday ülkelerin istenen şartları yerine getirip getirmediğine bakılması gerektiğini belirten Lajcak, "Türkiye’nin adaylık süreci siyasi olarak bloke ediliyor. Biz bu engellemenin kaldırılmasını savunuyoruz. Böylelikle Türkiye istenilen şartları yerine getirebileceğini gösterme imkanı bulacak." dedi.
Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun toplantıya katılmasından ötürü teşekkür etti.
Petricek, Suriye’de siyasi çözümün sağlanmasının ve böylelikle Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönebilmelerinin önemli olduğunu ifade etti.
Çekya ve Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Petricek, "Türkiye ile enerji ve kültür alanlarında iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ise Türkiye olmadan Orta Doğu ve Karadeniz'deki gelişmelerin görüşülemeyeceğini belirterek, özellikle Libya’da artan tansiyona dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.