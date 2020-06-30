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Dünya

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB Türkiye'ye söz verdiği ödemeyi yapmalı

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "AB'nin Türkiye'ye 6 milyar avro sözü vardı. AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 30.06.2020
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB Türkiye'ye söz verdiği ödemeyi yapmalı

Ankara

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "AB'nin Türkiye'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz." açıklamasında bulundu.

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