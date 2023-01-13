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Dünya

Macaristan Başbakanı Orban, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabulünde, teşkilat bünyesindeki faaliyetlere aktif olarak katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

Mehmet Yılmaz   | 13.01.2023
Macaristan Başbakanı Orban, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Budapeşte

TDT'den yapılan açıklamada, Budapeşte'de gerçekleşen görüşmede Orban, TDT Genel Sekreterliği görevine atanmasından dolayı Ömüraliyev'i tebrik etti.

Orban, Macaristan'ın Türk dünyası ile bağlarını geliştirmeye verdiği önemi vurguladı.

Macaristan'ın TDT bünyesinde ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Orban, teşkilat bünyesindeki faaliyetlere aktif olarak katılmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ömüraliyev ise Macaristan'ın birçok girişimin liderliğini üstlendiğini ve çok çeşitli işbirliği faaliyetlerine aktif olarak katıldığını ifade etti.

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