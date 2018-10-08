BUDAPEŞTE

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye ile doğrudan ilişkisi olduğunu söyledi.

Orban, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Budapeşte'de düzenlediği ortak basın toplantısında, yaptığı konuşmada, "Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye ile doğrudan bir ilişkisi var. Türkiye'de istikrarlı bir hükümetin başta olması Macaristan'ın da güvenliğinin garantisi. Türkiye, Macaristan gibi göç yollarının üzerinde. Türkiye’nin bölgede barışı tesis edebilecek bir istikrara sahip olması ve yasadışı göçü bölgeden uzak tutabiliyor olması bizim için çok önemli." dedi.

Türkiye'nin Avrupa ile yaptığı göç anlaşmasının önemine işaret eden Orban, "Biz Türkiye'ye karşı iş birliğimizi de göstermek durumundayız. Türkiye'yi de milyonlarca mülteciye kapılarını açtığı için tebrik etmemiz lazım. Türkiye'nin Avrupa ile yaptığı anlaşma kıtanın güvenliği açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Orban ayrıca, Türk ekonomisinin dünyadaki en büyük ekonomilerden biri olduğunu belirtti ve "Macar ekonomisi, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini görmezden gelemez." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Yusuf Hatip, Mehmet Yılmaz