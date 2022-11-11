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Dünya

Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'a enerji arzı güvenliğindeki rolü için teşekkür etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin, ülkesinin enerji arzı güvenliğinde önemli rol oynadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mehmet Yılmaz   | 11.11.2022
Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'a enerji arzı güvenliğindeki rolü için teşekkür etti Fotoğraf: Erçin Top/AA

Budapeşte

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Başbakan Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Orban, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmişti.

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