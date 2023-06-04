Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,902.90
BTC/USDT
27,193.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine ilişkin paylaşımda bulundu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yemin törenine katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barışçıl yaklaşımından ötürü övgülerde bulundu.

Aşkın Kıyağan  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine ilişkin paylaşımda bulundu

Budapeşte

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yemin törenine katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barışçıl yaklaşımından ötürü övgülerde bulundu.

Orban, Twitter’da yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yemin töreninde, seçim zaferinden ötürü tebrik ettiğini belirterek, "Barış yanlısı duruşu Macaristan için yeni bir soluk gibi." ifadesini kullandı.

Tören nedeniyle Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti ve törenden karelerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Orban, "Erdoğan'ın zaferine taze bir hava gibi ihtiyacımız var ve ayrıca o barıştan yana. Kazanmasaydı, savaş yanlısı bir Türk Cumhurbaşkanı olacaktı ve bunun sonuçlarını tahmin etmek zor olacaktı. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Ukraynalılar ve Ruslar arasındaki tahıl meselesinde, tahıl krizinde yaptığı gibi arabuluculuk yapma şansı var." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrikler sürüyor
Bakan Yumaklı: Üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz
THY, İzlanda'nın hava yolu şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı
Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu

Benzer haberler

Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine ilişkin paylaşımda bulundu

Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine ilişkin paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni Çin basınında geniş yer buldu

Türk dünyası, Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ni yakından takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ve göreve başlama törenleri Orta Doğu medyasında geniş yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ve göreve başlama törenleri Orta Doğu medyasında geniş yer aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu
İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı

İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet