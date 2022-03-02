Dolar
14.11
Euro
15.69
Altın
1,917.90
ETH/USDT
2,951.40
BTC/USDT
43,843.00
BIST 100
1,986.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı'ndan yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Lvivli gönüllüler kütüphanede kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor

Abdullah Tevge   | 02.03.2022
Lvivli gönüllüler kütüphanede kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor

Kiev

Rusya'nın saldırısı sonrası büyük dayanışma gösteren Lvivli gönüllüler, bir araya getirdikleri bez parçalarıyla kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor.

Şehrin merkezindeki Ivanchuk Kütüphanesi’ni toplanma merkezi haline dönüştüren gönüllüler, bez parçalarını tek tek keserek plastik ağın üzerine düğümlüyor.

Tank ve çeşitli askeri araçların üzerini örtmek için tamamlanan kamuflaj, Ukrayna Milli Marşı ve çeşitli ulusal marşlar söylendikten sonra toplanarak cepheye gönderiliyor.

Her yaştan kişinin bu merkeze geldiğini belirten gönüllü Khomenko Nikita, “Tankların üzerini örtmek için bir ağ hazırlayarak ordumuza destek olmaya çalışıyoruz. Bizler burada ordunun içinde olamasak da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı
MEB: Okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verilecek
Sağlık Bakanı Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı

Benzer haberler

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türkiye'nin Montrö'ye uymasını takdir ettiklerini söyledi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türkiye'nin Montrö'ye uymasını takdir ettiklerini söyledi

DSÖ: Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da bebekler sığınaklarda dünyaya gözlerini açıyor

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da bebekler sığınaklarda dünyaya gözlerini açıyor
Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler yarın Belarus sınırındaki Brest’te yapılacak

Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler yarın Belarus sınırındaki Brest’te yapılacak
Biden Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda "tüm seçenekler masada" dedi

Biden Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda "tüm seçenekler masada" dedi