Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,124.60
BTC/USDT
44,447.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta "Şehadetlerinin 13. Yılında Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu ve Yol Arkadaşlarını Anma" programında konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da " Gençlerle Sohbet Buluşması" programında konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Bursa'da, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri buluşmasında konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulması sonucu meydana gelen patlamalarda en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 26.03.2022
Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu Fotoğraf: Adri Salido - AA

Kiev

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Koziskiy, "Lviv yakınlarında Kryvçisy yönünden 3 güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor, bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı." ifadesini kullandı.


Art arda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziskiy, Rusların hava saldırısında kentte hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı
Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

Benzer haberler

Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu

Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu

DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırılar 72'ye yükseldi

BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü, 3 milyon 772 bin 599 mülteci komşu ülkelere geçti

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 136 çocuk öldü

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 136 çocuk öldü
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Putin'in savaşı kazanamayacağını söyledi

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Putin'in savaşı kazanamayacağını söyledi
Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor