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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Lviv Sanat Merkezi’nde insani yardım seferberliği sürüyor

Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna’nın tüm şehirlerinde başlatılan insani yardım seferberliği Lviv Sanat Merkezi'nde devam ediyor.

Abdullah Tevge   | 08.03.2022
Lviv Sanat Merkezi’nde insani yardım seferberliği sürüyor

Kiev

Yurt dışından ve gönüllülerin çabalarıyla bir araya getirilen yardımlar, evsiz kalan ve göçe zorlanan savaşın mağdurlarıyla paylaşılıyor.

Sanat merkezinin Lviv’deki en büyük yardım toplama ve dağıtma merkezi olduğunu belirten gönüllü Tetiana Kostorna, tüm ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kostorna, "Özellikle de Kiev ve Harkiv’den gelen yoksul aileler için hazır paketlerimiz bulunmakta. Çünkü bu ailelerin yanında getirebildikleri hiçbir şeyi bulunmuyor. Biz de hemen bu paketleri onlara ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Sanat merkezine getirilen yardım malzemeleri, çeşidine göre sınıflandırılarak farklı koridor ve sahnelerde toplanıyor.

Gıda ve giyim ürünlerinin yanı sıra ilaç ve çocuklar için oyuncaklar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Aslında eczacı olmadığını ancak medikal ürünlerin bulunduğu alandaki gönüllü ihtiyacını kapatmaya çalıştığını anlatan Mischa Pooh da "Burada bandajları, ilaçları düzenleyerek yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

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