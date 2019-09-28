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Dünya

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: Türkiye ağır bir yük omuzluyor

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık." dedi.

Erbil Başay   | 28.09.2019
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: Türkiye ağır bir yük omuzluyor

Berlin

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyelilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi gerektiğini söyledi.

Asselborn, Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği röportajda, AB'nin mülteci politikası ve İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık. Bu yüzden AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ek mali desteğin Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olacağını ifade eden Asselborn, "Bu para, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a veya hükümetten herhangi bir kimseye değil, örneğin mülteci çocukların okula gidebilmesi ve bu insanların sağlık ihtiyaçları için verilecek." ifadesini kullandı.

Asselborn, Brexit sürecine ilişkin de "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi İngiltere'nin ayrılmasıyla AB'nin stratejik ve siyasi gücünde kayıp olacak." görüşünü paylaştı.

Brexit'in çok önemli bir hata olduğunu savunan Asselborn, İngiltere'nin 19. yüzyıldaki imparatorluğunu 21. yüzyıla taşımak istediğini ancak bu hesabın tutmayacağını, Başbakan Boris Johnson'ın 2. Dünya Savaşı döneminin başbakanı Winston Churchill olmadığını belirtti.

Asselborn ayrıca Almanya'ya AB'de daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulundu.

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