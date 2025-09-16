Dolar
Lüksemburg, BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor

Lüksemburg hükümeti, Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlandığını açıkladı.

Selen Valente Rasquinho  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Brüksel

Lüksemburg basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Luc Frieden ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, parlamentoda yaptıkları konuşmalarda, Filistin Devleti'ni tanıma niyetinde olduklarını belirtti.

Hükümet yetkilileri, bu adımın iki devletli çözüm ilkesine dayandığını vurgulayarak, uluslararası toplumla eşgüdüm içinde hareket etmek istediklerini ifade etti.

Tanıma kararının Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimi kapsamında BM Genel Kurulu sırasında açıklanması beklenirken, Lüksemburg'un diplomatik sürecin zamanlaması ve uluslararası koordinasyon konusunda detayları netleştirmeye çalıştığı dile getiriliyor.

Ortak açıklama

Diğer yandan Lüksemburg, İzlanda, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya ve Malta ile yaptığı ortak açıklamada, İsrail hükümetinin, mevcut politikasını acilen tersine çevirmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Gözlerimizin önünde gerçekleşen insan eliyle yaratılmış insani felaket karşısında sessiz kalmayacağız. Gazze'de 50 binden fazla erkek, kadın ve çocuk yaşamını yitirdi. Önümüzdeki günler ve haftalarda çok daha fazla insan açlıktan ölebilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası insani yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'nde hızlı ve engelsiz biçimde faaliyet göstermesine izin verilmesi istendi.

Taraflara, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için acilen müzakerelere başlanması çağrısı yapılan açıklamada, bu süreçte ABD, Mısır ve Katar'ın önemli rol üstlendiğine dikkat çekildi.

Kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğinin altı çizilen açıklamada, Lüksemburg'un, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye devam edeceği ve Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam ülkeleriyle birlikte sürdürülebilir bir çözüm için çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Batı Şeria'daki gerilimin artması kınanarak "Yerleşimci şiddetinin yükselmesi, yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi ve İsrail'in askeri operasyonlarının yoğunlaşması kabul edilemez. Filistin halkının zorla yerinden edilmesi ya da sürgün edilmesi uluslararası hukukun ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

