Lübnanlıların ateşkesle birlikte ülkenin güneyindeki evlerine dönüşü sürüyor

Lübnan ile İsrail arasında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ateşkes ikinci gününde sürüyor.

İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava ve kara saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyine göç etmek zorunda kalan ailelerin, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 6 haftadır uzak kaldıkları evlerine dönüşü devam ediyor.

Güneydeki köylerine ulaşmak isteyen aileler, daha önce kuzeye geçişte kullandıkları güzergahın tersine bu kez güneye inmek için Kasimiyye Köprüsü’nü kullanıyor. Alternatif geçiş noktası bulunmaması nedeniyle köprüde yoğunluk yaşanıyor.

Kasimiyye Köprüsü’ne giden yol üzerinde, köprüye ulaşmadan 1-2 kilometre önce başlayan araç kuyrukları dikkati çekiyor.