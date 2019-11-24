Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnanlılar teknokrat hükümeti kurulması talebiyle gösteri düzenledi

Lübnan'ın güneyindeki kentlerde teknokrat hükümeti kurulması talebiyle gösteriler düzenlendi ve pazartesi günü genel greve gidilmesi çağrısı yapıldı.

Gülşen Topçu   | 24.11.2019
Lübnanlılar teknokrat hükümeti kurulması talebiyle gösteri düzenledi

Beyrut

Lübnan'ın içinde bulunduğu ekonomik duruma tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar 39. gününde özellikle güneydeki kentlerde devam etti. 

Güneydeki Sayda kentinin sahil kesiminde "ekmek ve tuz" ismi verilen etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar yaptıkları yemeklerle sahilde yer sofrası kurdu. Etkinlikte yönetim sistemindeki mezhep uygulamasına son verilmesi ve teknokrat hükümeti kurulması istendi.

Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a teknokrat hükümetini kuracak kişiyi belirleme çağrısı yaptı.

Sur kent meydanında da çok sayıda genç evlerinden getirdikleri yemeklerle "kahvaltı etkinliği" düzenledi. Gençler, kurtuluş hükümeti kurulması yönünde slogan attı.

Nabatiyye kentine bağlı Kefr Rumman bölgesinde düzenlenen yürüyüşte de "seçme yaşının düşürülmesini istiyoruz", "Nabatiyye ölümüne Beyrut'un yanında", "Halk rejimin düşmesini istiyor" ve "devrim" sloganları atıldı. Gösterilere Lübnanlı sanatçı Marsel Halife de katıldı.

Sosyal paylaşım platformlarında ise yarın genel greve gidilmesi çağrıları yapıldı.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

Lübnanlılar teknokrat hükümeti kurulması talebiyle gösteri düzenledi

Lübnanlılar teknokrat hükümeti kurulması talebiyle gösteri düzenledi

Lübnan'da öğrenciler ekonomik durumu protesto etti

Lübnan'da üç eski bakan hakkında yolsuzluk suçlaması

'Hükümet siyasiler, teknokratlar ve gösterici temsilcilerinden oluşacak'

'Hükümet siyasiler, teknokratlar ve gösterici temsilcilerinden oluşacak'
Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti

Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti
Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı

Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı