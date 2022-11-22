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Dünya

Lübnanlı genç mimar yaptığı maketlerle halkın sıkıntılarını ve hayallerini yansıtıyor

Lübnanlı iç mimar Ömer Muneymine, ekonomik krizden kurtulamayan ülkesindeki halkın durumunu, hayallerini ve beklentilerini sanatsal maketlerle anlatıyor.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 22.11.2022
Lübnanlı genç mimar yaptığı maketlerle halkın sıkıntılarını ve hayallerini yansıtıyor Fotoğraf: Naim Berjawi/AA

Beyrut

Muneymine, sürrealist minyatür maket yapma hobisini meslek haline getirmek istiyor. İki yıl önce başladığı maket yapımıyla sosyal medyada beğeni toplayan genç mimar, sanatını geçim kapısına dönüştürmenin hayalini kuruyor.

Lübnan'da Osmanlı dönemine ait tarihi konağın maketiyle daha önce sosyal medyada büyük ilgi gören Muneymine, bugünlerde, "umudun kıyısında bekleyerek yaşayan halka selam olsun" temasıyla bir uçak maketi üzerinde çalışıyor.

Son zamanlarda ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yaşanan göç olaylarına dikkati çekmek isteyen Muneymine, yaklaşık 50 santimlik uçağın kanatları ve çevresinde hazırladığı figürlerle de Lübnanlıların yaşamlarını ve umutlarını yansıtıyor.,

İki yıl önce hobi olarak başladı

AA muhabirine konuşan Muneymine, çocukluğundan beri meraklı olduğu maket yapımına hobi olarak iki yıl önce başladığını anlattı.

Basit maketlerle başladığı hobisinde güzel işler çıkarınca bu alanda ilerlemeyi düşündüğünü söyleyen Muneymine, Lübnanlıların yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntılar gölgesinde sürdürdükleri yaşamlarını yansıtarak ülkesinin içinde bulunduğu durumu anlatmaya karar verdiğini belirtti.

Muneymine, "Üzerinde çalıştığım makette, uçağı temel unsur olarak ele aldım. Son dönemlerde insanların bir kısmı göçe başvururken, diğer bir kısmı da hâlâ hayatlarının iyileşmesini bekliyor, umut ediyor ve buna uyum sağlamaya çalışıyor. Uçağın çevresindeki figürler de bunu ifade ediyor." dedi.

Maket hakkında bilgi veren Muneymine, "Özellikle bazı yanları paslı eski bir uçak olmasını tercih ettim. Bu şekilde ülkedeki krizin boyutuna ve 3 senedir sürdüğüne dikkati çekmek istedim." diye konuştu.

- Uçak maketini 6 ayda oluşturmuş

Uçağın üzerinde yer alan örtünün ise Birleşmiş Milletlere ait bir yardım kuruluşunun amblemi olduğuna işaret eden Muneymine, bunun, krizin neden olduğu hizmet açığının uluslararası kurumlar tarafından kapatılmaya çalışılmasını ifade ettiğini söyledi.

Çok fazla detay içeren bu maketi, 6 ayda oluşturduğunu aktaran Muneymine, malzeme olarak ahşap, metal, plastik ve sünger kullandığını sözlerine ekledi.

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