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Dünya

Lübnanlı gelin adayı düğününü yapamadan ailesiyle birlikte İsrail saldırılarında öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında düğün hazırlıkları yapan 23 yaşındaki Maya Garib, annesi, babası ve kardeşleriyle yaşamını yitirdi.

Mahmut Geldi  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Lübnanlı gelin adayı düğününü yapamadan ailesiyle birlikte İsrail saldırılarında öldü

Beyrut

İsrail'in Sur kentine düzenlediği hava saldırısında ağabeyi dışındaki tüm aile fertleriyle birlikte yaşamını yitiren Maya Garib, Lübnan Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olduktan sonra gelecek ay düğün yapmayı planlıyordu.

Aynı saldırıda yaşamını yitiren Garib'in kızkardeşi Raşa Garib de Lübnan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu.

Lübnan Üniversitesi'nin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 2024 mezunu Maya Garib ile Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Raşa Garib'in İsrail saldırısında öldüğü hatırlatılarak, genç kardeşler için taziyede bulunuldu.

Düğün hazırlıkları yapan Maya Garib, Lübnan'da günlerden beri sosyal medyada "Güneyin Gelini" etiketiyle öne çıkıyor.

Leyal Hadda isimli sosyal medya kullanıcı, X hesabından Garib'in fotoğrafını, "Mimar Maya Garib, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde öldürdüğü sivillerden biriydi." ifadeleriyle paylaştı.

Catherine Daher isimli kullanıcı da Garib'in nişan fotoğrafını, "Bu görüntü alışık gelmiyor, gökyüzü gelini oldu. Şehit Maya Garib'in nişanlısı Ahmed Hudra, nişanlısını ailesiyle son yolculuğuna uğurluyor." sözleriyle paylaştı.

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