Lübnanlı gelin adayı düğününü yapamadan ailesiyle birlikte İsrail saldırılarında öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında düğün hazırlıkları yapan 23 yaşındaki Maya Garib, annesi, babası ve kardeşleriyle yaşamını yitirdi.
Beyrut
İsrail'in Sur kentine düzenlediği hava saldırısında ağabeyi dışındaki tüm aile fertleriyle birlikte yaşamını yitiren Maya Garib, Lübnan Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olduktan sonra gelecek ay düğün yapmayı planlıyordu.
Lübnanlı 23 yaşındaki gelin adayı Maya Garib, düğününü yapamadan ailesi ile birlikte İsrail ordusunun Sur kentine yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti https://t.co/dXowgaHuDg pic.twitter.com/FillhuJ6XC— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 27, 2024
Aynı saldırıda yaşamını yitiren Garib'in kızkardeşi Raşa Garib de Lübnan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu.
Lübnan Üniversitesi'nin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 2024 mezunu Maya Garib ile Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Raşa Garib'in İsrail saldırısında öldüğü hatırlatılarak, genç kardeşler için taziyede bulunuldu.
Düğün hazırlıkları yapan Maya Garib, Lübnan'da günlerden beri sosyal medyada "Güneyin Gelini" etiketiyle öne çıkıyor.
Leyal Hadda isimli sosyal medya kullanıcı, X hesabından Garib'in fotoğrafını, "Mimar Maya Garib, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde öldürdüğü sivillerden biriydi." ifadeleriyle paylaştı.
Catherine Daher isimli kullanıcı da Garib'in nişan fotoğrafını, "Bu görüntü alışık gelmiyor, gökyüzü gelini oldu. Şehit Maya Garib'in nişanlısı Ahmed Hudra, nişanlısını ailesiyle son yolculuğuna uğurluyor." sözleriyle paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.