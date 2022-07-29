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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Dünya

Lübnanlı Bakan'dan TİKA’ya ülkesinin turizm sektörüne verdiği destek için teşekkür

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan Turizm Bakanlığı için bir tanıtım ofisi inşa etti, bir başka ofisin de onarımını gerçekleştirdi.

İdiris Okuduci   | 29.07.2022
Lübnanlı Bakan'dan TİKA’ya ülkesinin turizm sektörüne verdiği destek için teşekkür Fotoğraf: Hussam Shbaro/AA

Beyrut

TİKA'nın yaptırdığı ofisin açılış törenine Lübnan Turizm Bakanı Velid Nassar, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, Türk Hava Yolları Beyrut Ofisi Müdürü Hasan Hamdan ve Lübnanlı seyahat acentesi temsilcileri katıldı.

Bakan Nassar, törende yaptığı konuşmada, Lübnan'ın turizm sektörüne verdiği desteklerden ötürü TİKA'ya teşekkür ettiklerini, gelecekte daha çok iş birliği yapmayı temenni ettiklerini söyledi.

Büyükelçi Ulusoy da turizm kayıt ofisinin açılışından sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA, Turizm Bakanlığının girişinde bir turizm ofisi inşa etti. Aynı zamanda Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki turizm ofisinin renovasyonu gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, "Bu proje, özellikle zor durumdan geçen Lübnan'ın ekonomisine anlamlı bir katkı sağlayacaktır. TİKA'nın bu projesi, Lübnan'ın turizmine verdiğimiz somut desteğin göstergesidir." dedi.

Lübnan'ın içinden geçtiği zorlu ekonomik duruma değinen TİKA Lübnan Koordinatörü Aydın da, "Sahip olduğu potansiyel dikkate alındığında turizm sektörü bu krizin yükünü hafifletecek sektörlerin başında gelmekte. Bundan hareketle Turizm Bakanlığının altında bulunan boş durumdaki alanı değerlendirerek bir turizm ofisi ve turizm kayıt ofisi inşa edip tefrişatını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Aydın, havalimanında bulunan turizm ofisinin de yeniden onarımını üstlenip vatandaşların hizmetine soktuklarını söyledi.

TİKA olarak Lübnan'da birçok alanda projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Aydın, tarım, üretim, eğitim ve meslek edinme projeleri olmak üzere Lübnan'a her konuda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Açılış töreni, TİKA'nın Lübnan'daki faaliyetlerini gösteren bir fotoğraf sergisiyle sona erdi.

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