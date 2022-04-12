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Dünya

Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisinin yakınında meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hamdi Yıldız   | 12.04.2022
Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İstanbul

Alarabia televizyonunun haberine göre, Sayda kentinin Benaful Belediyesindeki Emel Hareketinin ofisi yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Sosyal medyada, patlama alanındaki hasar ve bölgedeki hastaneye getirilen yaralıların yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.



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