Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisinin yakınında meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İstanbul
Alarabia televizyonunun haberine göre, Sayda kentinin Benaful Belediyesindeki Emel Hareketinin ofisi yakınında patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Sosyal medyada, patlama alanındaki hasar ve bölgedeki hastaneye getirilen yaralıların yer aldığı görüntüler paylaşıldı.
Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
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