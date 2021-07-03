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Dünya

Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyonu, Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait bir ticari geminin silahlı saldırıya uğradığını ve gemide yangın çıktığını bildirdi.

Mahmut Geldi,Mustafa Deveci   | 03.07.2021
Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı

Beyrut

Meyadin'in "güvenilir bazı kaynaklara" dayandırdığı haberde, İsrail'e ait ticari bir gemide silahlı saldırı sonrası yangın çıktığı ifade edildi.

Söz konusu geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yol almadan önce Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda demirlediği iddia edilen haberde, saldırının henüz kimse tarafından üstlenilmediği belirtildi.

Haberde, "Bu olayın, İsrail'in bir insansız hava aracıyla Tahran'ın batısında saldırı düzenlediğine dair ortaya atılan haberlerin ardından gelmesi dikkati çekiyor." ifadesine yer verildi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili ise Hint Okyanus'unda saldırıya uğrayan geminin İsrailli bir iş adamına ait olduğunu doğruladı.

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