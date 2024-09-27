Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Beyrut
Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.
- Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin topraklarını "İsrail" olarak gösteren harita kullandı
Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik bugünkü hava saldırılarında 25 kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in ülkeye yönelik devam eden saldırılarında bugün 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi
Bakan Ebyad, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun gecenin geç saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığına işaret etti.
Bugün düzenlenen hava saldırıları sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Ebyad, İsrail hava saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
İsrail'in 17-18 Eylül tarihlerinde binlerce kişinin yaralanmasına yol açan iletişim cihazlarının patlatılması saldırılarını hatırlatan Ebyad, söz konusu saldırılarda yaralananlardan bir kısmının tedavisinin uzun süreceğini belirtti.
Bakan Ebyad'la birlikte konuşan Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Yusuf Bahhaş da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu yaralı sayısının 5 bini aştığını hatırlattı.
Yaralıların bir kısmının tedavisinin tamamlandığını ve diğerlerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini anlatan Bahhaş, yaralılar için 2 sağlık merkezini tahsis etme kararı aldıklarını söyledi.
İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 773 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.