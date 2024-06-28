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Dünya

Lübnan'dan dünya ülkelerine İsrail tehdidine karşı dayanışma gösterme çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, bazı ülkelerin yaptığı Lübnan'a seyahat uyarıları yerine Lübnan ile dayanışma gösterilmesi ve İsrail'in saldırıları durdurması için baskı ve çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Stephanie Rady, Muhammed Emin Canik  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Lübnan'dan dünya ülkelerine İsrail tehdidine karşı dayanışma gösterme çağrısı

Beyrut

Buhabib, yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'ın süregelen İsrail tehditlerine maruz kalması nedeniyle bazı kardeş ve dost ülkelerin yaptığı seyahat uyarılarına konu olduğunu" belirtti.

Lübnanlı Bakan, seyahat uyarılarına işaret ederek, "Bu sistematik bir şekilde yürütülen psikolojik baskı kampanyası karşısında, vatandaşlar ve ziyaretçiler arasında endişe yaratan bu açıklamaların yerini Lübnan ile dayanışmayı ve onun yanında olmayı ifade eden tutumlar almalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'e baskı uygulanması çağrısı yapan Buhabib, "Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması adına İsrail'e askeri saldırılarını durdurması için baskıların artırılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Buhabib, Ürdünlü ve Bahreynli mevkidaşlarıyla görüştü

Buhabib, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile telefonda görüştüğünü ve görüşmede Zeyyani'nin, "Bahreyn Kralı Hamed bin İsa'nın Lübnan ile dayanışmasını ifade ettiği, Lübnan'ın egemenliğine ve istikrarına yönelik desteğini" ifade ettiğini aktardı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde "başta İsrail'in Lübnan'a savaş açma tehditleri olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri" görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Ürdün'ün Lübnan için yaptığı seyahat uyarısının içeriğinin ele alındığını aktaran Buhabib, "Ürdün'den Lübnan'a yönelik destekleyici, konumunu güçlendirici ve Lübnanlıların moralini yükseltici tavırlara güvendiğini" belirtti.

Ürdün, İsrail-Lübnan sınırında yükselen gerilim nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahatten kaçınma çağrısı yapmıştı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 351 Hizbullah mensubu öldü.

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