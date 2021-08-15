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Dünya

Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Akkar'daki patlamada yaralanan 4 kişinin Ankara'ya nakledildiğini söyledi.

Mahmut Geldi, Gülşen Topçu   | 15.08.2021
Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi Fotoğraf: Mahmut Geldi / AA

BEYRUT

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke olduğunu dile getirdi.

Ulusoy, Sağlık Bakanlığının gönderdiği 4 yataklı ambulans uçak ile durumu ağır 4 yaralının Ankara'ya nakledildiğini belirtti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.

Lübnanlı yetkililerden, Akkar'daki patlamada yaralananlar için ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri, ülkenin kuzeyindeki patlamada yaralananlardan bazılarının tedavileri için ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Hasan, 28 kişinin ölümüne ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan Akkar'daki patlamayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Yanıklar dolayısıyla durumları ağır olan 4 yaralının tedavisi için Türk makamları ile bağlantı kurduk." dedi.

Lübnanlı yaralıları almak üzere Türkiye'den gelen uçakta yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlar ile tıbbi malzeme yardımının da olduğunu aktaran Hasan, Türkiye'ye teşekkür etti.

Hasan, patlamada yaralananlar için ayrıca Kuveyt, Ürdün, Katar ve diğer bazı ülkelerin de yardım için taleplerini kabul ettiklerine işaret etti.

Eski Başbakan Hariri ise yaptığı yazılı açıklamada, Akkar'daki patlamanın ardından yapılan yardım çağrısına süratle icabet ettiği için Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

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